Центробанк Азербайджана рекомендует хранить банковскую информацию в местных «облачных» системах

Центральный банк Азербайджана рекомендует хранить банковскую информацию в местных "облачных" системах.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг глава департамента информационной и кибербезопасности Центрального банка Азербайджана Эльвин Шахвердиев в ходе мероприятия на тему "Технологии устойчивого развития: технологии Четвертой промышленной революции и облачные решения".

По его словам, регулятор не рекомендует хранить свою информацию и информацию клиентов на облачных системах, которые находятся за рубежом.

"В Азербайджане уже сформировано национальное "облачное" хранилище, которым могут воспользоваться практически все участники финансового рынка", - добавил он.

Отметим, что в декабре 2016 года в Азербайджане были запущены облачные услуги AZCLOUD, представленные на базе первого в Азербайджане и регионе Южного Кавказа дата-центра ООО AzInTelecom с сертификатами TIER III, ISO 20000, ISO 22301 и ISO 27001.