Самир Шарифов встретился с послом Кореи

13 апреля министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в стране Ли Ин-Йонгом.

Как сообщает Day.Az, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-корейских отношений, подчеркнуто, что корейские компании ведут успешную деятельность в сельскохозяйственной, инфраструктурной и других приоритетных областях в Азербайджане.

Посол Ли Ин-Йонг подчеркнул, что благодаря своему экономическому потенциалу и географическому положению Азербайджан имеет важное значение не только для региона, но и с точки зрения экономического сотрудничества и транзитных возможностей между Европой и Азией. Посол отметил, что его страна уделяет большое внимание развитию связей с Азербайджаном, подчеркнув заинтересованность корейских компаний в участии в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Он добавил, что приложит усилия для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

На встрече отмечалось, что обе страны имеют общие исторические черты и схожий опыт в ликвидации разрушений и проведении строительно-восстановительных работ в послевоенный период, говорилось о важности изучения корейского опыта при восстановлении освобожденных от оккупации земель Азербайджана, в том числе в сфере инфраструктуры, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, применения новейших технологий и других областях.

В завершение Самир Шарифов поздравил посла с выбором города Инчхон для проведения 1-5 мая этого года 56-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), которое считается одним из самых престижных мероприятий в финансовых и деловых кругах мирового масштаба. Он также выразил уверенность в успешном проведении страной этого авторитетного мероприятия.