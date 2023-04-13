https://news.day.az/economy/1555295.html Курс евро к доллару обновил годовой рекорд
Курс евро к доллару обновил годовой рекорд
Курс евро к доллару поднимался выше $1,106, до максимума с 1 апреля 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные Forex Capital Markets, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным на 17:50 по бакинскому времени пара евро-доллар находилась на уровне 1,1068. К 20:40 (GMT+4) данный показатель составлял 1,1053.
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