Курс евро к доллару обновил годовой рекорд

Курс евро к доллару поднимался выше $1,106, до максимума с 1 апреля 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные Forex Capital Markets, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 17:50 по бакинскому времени пара евро-доллар находилась на уровне 1,1068. К 20:40 (GMT+4) данный показатель составлял 1,1053.