В ЕС назвали стоимость газа, импортируемого в Италию по TAP

В январе 2023 года Италия закупила у Азербайджана по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) природный газ на сумму 842 722 785 евро, сообщили Day.Az в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat.

По данным Eurostat, экспорт природного газа из Азербайджана в Италию в январе этого года составил 732 675 000 кубометров.

Общие расходы стран ЕС на импорт азербайджанского газа за отчетный период составили 1 006 939 047 евро, а объем поставок - 972,9 миллиона кубометров.

Отметим, что за январь-февраль 2023 года в Азербайджане было добыто 8 миллиардов кубометров природного газа. С "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто 2,2 миллиарда кубометров газа, с "Шах Дениз" - 4,4 миллиарда кубометров, компанией SOCAR - 1,4 миллиарда кубометров. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года добыча газа выросла на 4 процента, то есть на 319 миллионов кубометров.

За отчетный период экспорт газа составил 4,3 миллиарда кубометров, что на 13 процентов больше, чем за соответствующий период прошлого года. В январе-феврале текущего года в Европу было транспортировано 1,9 миллиарда кубометров газа, в Турцию - 1,7 миллиарда кубометров, в Грузию - 0,7 миллиарда кубометров. За этот период по TANAP в Турцию было транспортировано 0,9 миллиарда кубометров газа.

Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. По Трансадриатическому газопроводу (TAP), европейскому участку Южного газового коридора, с начала коммерческой эксплуатации было поставлено в общей сложности 22 миллиарда кубометров газа. В этом году Азербайджан планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.