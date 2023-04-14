https://news.day.az/economy/1555360.html Орхан Мамедов встретился с министром образования, председателем правления Банка МСБ Саудовской Аравии - ФОТО
Орхан Мамедов встретился с министром образования, председателем правления Банка МСБ Саудовской Аравии - ФОТО
В городе Эр-Рияд состоялась встреча председателя правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхана Мамедова с министром образования Саудовской Аравии, председателем правления Банка МСБ Юсефом Аль-Беньяном.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Агентстве, на встрече состоялся обмен мнениями о доступе субъектов МСБ к финансовым ресурсам, опыте и механизмах поддержки Азербайджана и Саудовской Аравии в этой области.
Также была предоставлена информация о поддержке и услугах, оказываемых Агентством Азербайджана субъектам МСБ.
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