ВВП в Азербайджане вырос

В январе-марте 2023 года в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 30 310,6 млн. манатов, что 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 3,9%, а в ненефтегазовом - выросла на 4,9%.

В течение года значение ВВП на душу населения в стране оставалось неизменным - 2 991 манат.