Азербайджан и Турция парафировали протокол о внесении изменений в преференциальное торговое соглашение

Парафирован протокол о внесении изменений в преференциальное торговое соглашение между Азербайджаном и Турцией.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

"В рамках встречи с министром торговли Турции Мехметом Мушем был парафирован Протокол о внесении изменений в "Преференциальное торговое соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики". Соглашение о новом перечне товаров во взаимной торговле будет способствовать дальнейшему укреплению торгового партнерства", - говорится в публикации.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Турцией по итогам 2022 года составил 5,842 миллиарда долларов.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам 2022 года вырос на 55,36 процента, или 18,774 миллиарда долларов по сравнению с 2021 годом - с 33,912 миллиарда до 52,646 миллиарда долларов.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 38,146 миллиарда долларов, что на 15,94 миллиарда долларов, или 71,8 процента превышает показатель 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 72,4 процента против 65,48 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 2,834 миллиарда долларов, или 24,21 процента - с 11,706 миллиарда до 14,54 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 27,6 процента против 34,52 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, выросло в годовом исчислении на более чем 13,106 миллиарда долларов, или в 2,2 раза - до 23,606 миллиарда долларов против 10,5 миллиарда долларов в 2021 году.