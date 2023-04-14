В Азербайджане отменен один из НДС

В Азербайджане отменен НДС за услуги и юридические действия, совершенные таможенными органами.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, отменен сбор НДС, предусмотренного первым абзацем Постановления № 168 Кабинета министров Азербайджана от 26.04.2016 года.

В нем сообщается, что суммы таможенных сборов составляются в соответствии со статьей 231.2 Таможенного кодекса Азербайджана и определяют суммы таможенных сборов, полученные за услуги и юридические действия, совершенные таможенными органами.

Так, например, таможенный сбор за оформление товаров стоимостью до одной тысячи манатов составляет 15 манатов + НДС в размере 18 процентов, то есть 2,7 маната, а в целом лицо, ввозившее товар, должно было уплатить 17,7 маната. К товарам стоимостью до 10 тысяч манатов таможенный сбор составляет 60 манатов, и если учесть еще и НДС в размере 18 процентов, то эта сумма доходила до 70,8 маната. Так как НДС за услуги и юридические действия, совершаемые таможенными органами отменен, лицо, ввозившее товар в Азербайджан стоимостью, например, до одной и до десяти тысяч манатов, уплачивает только таможенные сборы в размере 15 и 60 манатов соответственно.

Напомним, что с первого января 2023 года на основании предложений Счетной палаты Азербайджана приостановлено применение НДС в размере 18 процентов именно к таможенным сборам. Сами таможенные сборы продолжают оставаться в силе.