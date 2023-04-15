Служба электронной безопасности предупредила граждан

Кибермошенники делают рассылки гражданам через программы обмена мгновенными сообщениями.

Как сообщили Day.Az в Службе электронной безопасности, в этих сообщениях отражаются данные о доступе к определенным информационным интернет-ресурсам и средствах на балансе.

Служба рекомендует гражданам не заходить на указанные в таких сообщениях веб-адреса, а также не вводить банковскую и другую личную информацию.