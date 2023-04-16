Сотрудничество Баку и Сараево в сфере энергетики даст плодотворные результаты

Источник: Агентство международной информации Trend

Сотрудничество между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной в сфере энергетики даст плодотворные результаты.

Об этом сказал бывший член Президиума Боснии и Герцеговины, член Международного центра Низами Гянджеви Шефик Джаферович.

Он отметил, что визит Президента Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину, подписание декларации о стратегическом партнерстве - яркий пример твердой приверженности сотрудничеству и дальнейшему укреплению наших двусторонних связей.

По словам Джаферовича, Босния и Герцеговина и Азербайджан известны как дружественные, братские страны с момента установления дипломатических отношений, а за прошедший период удалось поднять эти связи на еще более высокий уровень.

"Я желаю, чтобы эта тенденция продолжалась на благо наших народов. Балканы и Кавказ - очень похожие регионы, а Босния и Герцеговина и Азербайджан - похожие страны, которые могут хорошо понимать друг друга. В то же время, нам есть что предложить друг другу. В ходе визита Президента Ильхама Алиева особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству. Была достигнута договоренность о создании совместной экономической комиссии, а также рабочих групп в различных секторах. У Боснии и Герцеговины есть опыт в развитии промышленного производства, туризм процветает, есть большие возможности для развития сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры", - добавил Джаферович.

Он отметил, что Босния и Герцеговина находится в непосредственной близости от единого европейского рынка.

"Также, помимо географического положения, у нас есть и особое политическое положение, как у страны, имеющей статус кандидата на членство в Европейском союзе. Азербайджан - страна, которая добилась большого экономического развития, разумно используя свои энергетические ресурсы. Как было отмечено во время визита Президента Ильхама Алиева, ожидается, что наш торговый оборот будет расти в предстоящий период. Опыт показывает, что хорошие политические отношения создают почву и для экономического сотрудничества. В этом контексте торговые палаты имеют исключительный потенциал. Очень важно, чтобы Внешнеторговая палата Боснии и Герцеговины и Торгово-промышленная палата Азербайджана создали основу для более тесного сотрудничества", - сказал бывший член Президиума Боснии и Герцеговины.

Джаферович добавил, что на фоне новых реалий в Европе и во всем мире энергетическая безопасность, особенно диверсификация поставок приобретает еще большую значимость.

"Босния и Герцеговина обладает большим потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии, в частности, в гидроэнергетике, что представляет собой огромный шанс для развития нашей экономики. Азербайджан является чрезвычайно важным партнером в сфере энергетики, и я считаю, что сотрудничество по таким проектам, проведение совместных исследований могут быть чрезвычайно плодотворными", - заключил он.