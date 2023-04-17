В МИД Литвы рассказали о подготовке к заседанию совместной с Азербайджаном межправкомиссии

Седьмое заседание азербайджано-литовской межправительственной комиссии планируется провести в Вильнюсе в этом году.

Об этом сказали Day.Az в министерстве иностранных дел Литвы.

Как сообщил источник в МИД, основной целью встречи является придание нового импульса двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Литвой в таких областях, как торговля, энергетическая безопасность и транзит, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата, туризм, транспорт, сельское хозяйство и безопасность пищевых продуктов, наука, образование и культура.

"Дата седьмой встречи согласовывается по дипломатическим каналам", - сказал источник в МИД.

В министерстве также отметили, что Азербайджан - важный партнер для Литвы со значительным потенциалом для развития деловых отношений, являясь одним из важнейших связующих звеньев между Европой и Азией с растущей ролью на мировом рынке.