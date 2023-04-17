ЕБРР назвал сумму инвестиций в Азербайджан

На 28 февраля 2022 года кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивался в 865 миллионов евро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЕБРР, кредитный портфель рассчитан на реализацию 35 проектов.

Большая часть портфеля (86 процентов, или 748 миллионов евро) нацелена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, 10 процентов, или 87 миллионов евро - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а четыре процента, или 30 миллионов евро - на инвестиции в финансовые институты, говорится в сообщении ЕБРР.

В целом банк инвестировал в Азербайджан свыше 3,61 миллиарда евро по 188 проектам.

Отметим, что ЕБРР сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны.

Напомним, что ранее глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова сообщила, что ожидаемый портфель проектов инвестиций на ближайшие три года составляет 750 миллионов долларов. Около 300 миллионов долларов ЕБРР планирует инвестировать в 2023 году в ряд отраслей, таких как энергетика, транспорт, частный сектор, МСБ и банковский сектор.