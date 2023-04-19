Дорожная сеть Карабаха и Зангезура создаст в регионе новую реальность

C начала 90-х очень многое в регионе изменилось. И каждая дорога имеет особое значение в нынешнее, не очень простое время.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта Рауф Агамирзаев.

Напомним, что на минувшей неделе председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов посетил Кяльбаджарский, Лачинский, Губадлинский, Зангиланский и Джебраильский районы, чтобы на месте ознакомиться с ходом реализации проектов дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

По словам эксперта, до конфликта существовал ряд традиционных дорог вдоль реки Араз. В Карабахе были главные дороги Р-28 Евлах-Ходжалы-Лачин, Р-37 Лачин-Забух-граница с Арменией, Р-29 - Барда-Истису.

"После Победы Азербайджан в 44-дневной войне и освобождения территорий началась реализация масштабных проектов. Накануне праздника Новруз с участием Президента Ильхама Алиева открылась дорога Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты, построенная на освобожденных территориях. В прежние времена упомянутая дорога была двухполосной внутренней региональной дорогой. В нынешнем варианте она построена с учетом открывшихся новых перспектив. Все новые дороги будут интегрированы во внутригосударственную дорожную сеть, а также станут связующим звеном для международных маршрутов и межрегиональных транспортных проектов", - сказал Агамирзаев.

Говоря о том, что и где строится, наш собеседник отметил, что на территории Азербайджана в направлении Восток-Запад имеется два маршрута. Один от Алята в сторону госграницы с Грузией. Второй - от Алята в сторону Зангезура. Часть второго маршрута, дорога Горадиз-Агбенд (Зангезурский коридор) включает и автомобильный, и железнодорожный сегмент. По обоим сегментам идут активные работы. По словам Агамирзаева, исходя из того, какое-то направление по тем или иным причинам может быть загружено, необходимы связанные с основными маршрутами дороги, чтобы перенаправить транспортные потоки. Так, строятся дороги Барда-Агдам, Агдам-Физули, Физули-Гадрут и Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут, Худаферин-Губадлы-Лачин, Лачин-Кяльбаджар.

"Большое значение будет иметь тоннель протяженностью 11,6 километров под Муровдагским хребтом. В настоящее время идут интенсивные работы по его прокладке. Тоннель станет частью строящейся автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису. Продолжается строительство дорожного полотна, искусственных сооружений и четырех автомобильных тоннелей. В трех тоннелях работы по бурению и бетонированию уже завершены. В Муровдагском тоннеле пробурено и забетонировано около 5 километров пути.

В Шушу, помимо уже построенной Дороги Победы, строится более короткая автомагистраль Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Все эти дороги будут интегрированы в нашу транспортную систему, что даст возможность грузам и пассажирам быстрее и безопаснее добираться до места. Каждая дорога - это новая возможность. Когда территория страны покрыта современными скоростными магистралями, это уже совсем другая реальность, которая дает новые возможности и перспективы на будущее", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева