Соглашение с портом Циндао позволит привлечь грузы из Китая и Южной Кореи на территорию Азербайджана

Соглашение между Бакинским портом и китайским портом Циндао позволит привлечь грузы из Китая, Южной Кореи и других стран Востока на территорию Азербайджана с дальнейшей транспортировкой в Европу.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов в ходе мероприятия, посвященного подписанию меморандума о взаимопонимании между Бакинским портом и китайским портом Циндао.

"В порту Циндао практически все операционные работы выполняются в автоматизированном порядке, применяются "зеленые" и чистые технологии. Считаю, что наше сотрудничество позволит в том числе привлечь в Бакинский порт новые технологии", - сказал он.

Талех Зиядов сказал, что за последние десять лет Азербайджан достиг больших успехов в области перевалки грузов с Востока на Запад и наоборот.

"Расположение нашего порта имеет большое стратегическое значение. Так, например, в радиусе 1 000 километров это охват населения в 140 миллионов человек. С логистической точки зрения мы ожидаем, что в будущем большая часть этих грузов придется на Бакинский порт", - сказал гендиректор.

Говоря о Среднем коридоре, Зиядов отметил открытие Азербайджаном новых региональных возможностей для его развития, в частности, созданием Зангезурского коридора.

"Китай и китайские компании активно пользуются этим и мы уверены, что в дальнейшем поток грузов будет только расти, как с Востока на Запад, так и в обратном направлении", - добавил он.