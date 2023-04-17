Совместные исследования с bp по строительству солнечной электростанции в Джабраиле близятся к завершению

Совместные исследования и переговоры с компанией bp по строительству солнечной электростанции в Джабраиле близятся к завершению.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекберов в ходе научно-практической конференции по инвестиционной привлекательности территорий, освобожденных от оккупации.

"За последние 2 года на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана из государственного бюджета было выделено более 6,4 миллиарда манатов. В государственном бюджете 2023 года на восстановление освобожденных от оккупации территорий предусмотрено три миллиарда манатов. Территории очищаются от мин, реализуются крупные инфраструктурные проекты. В Агдаме, Физули, Лачине ведутся масштабные восстановительные работы, прокладываются дороги, строятся здания, гидроэлектростанции, подстанции. Совместные исследования и переговоры с компанией bp по строительству солнечной электростанции близятся к завершению. В Шуше, Лачине строятся водохранилища, ведутся ремонтно-восстановительные работы на Кендаланчайском, Суговушанском водохранилищах, Тертерчайском правобережном и левобережном каналах", - сказал он.

Сахиб Алекберов отметил, что из Забуха в Зангилан прокладывается водопровод, в ближайшее время планируется начать строительство Хакарского водохранилища и соответствующих водопроводов, которые обеспечат чистой питьевой водой большие площади в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Работа в промышленных парках Агдама и "Экономической зоне Аразской долины" продолжается быстрыми темпами. В этих индустриальных парках планируется создать более 1500 рабочих мест", - сказал он.