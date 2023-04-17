https://news.day.az/economy/1556302.html Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании - ФОТО
Между Бакинским портом и китайским портом Циндао подписан меморандум о взаимопонимании - ФОТО
Состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Бакинским портом и китайским портом Циндао.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали заместитель генерального директора Бакинского порта Зохраб Исмаилов и заместитель главного управляющего Shandong Port Group Лю Ган.
По словам Зиядова, данный меморандум позволит привлечь грузы из Китая, Южной Кореи и других стран Востока на территорию Азербайджана с дальнейшей транспортировкой в Европу, а также привлечь новые технологии.
Отметим, что морской порт Циндао в 2022 году перевалил 1,6 миллиарда тонн грузов.
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