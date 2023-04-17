Названы сроки запуска терминала минеральных удобрений Бакинского порта

В июне или июле нынешнего года ожидается сдача в эксплуатацию терминала минеральных удобрений Бакинского порта.

Об этом сказал в понедельник, отвечая на вопрос Trend, генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов, передает Day.Az.

По его словам, строительство терминала планируется завершить до конца мая.

"Этот терминал имеет большое значение, так как из Центральной Азии на Запад переваливаются огромные объемы минеральных удобрений. Мощности нового терминала составят 1-1,5 миллиона тонн в год, а общий потенциал порта в перевалке минеральных удобрений достигнет 2,5 миллиона тонн", - добавил Зиядов.

Отметим, что по итогам 2022 года через Бакинский порт было перевалено свыше 6,3 миллиона тонн грузов, а это говорит о росте на 14 процентов по сравнению с показателем 2021 года. Кроме того, по итогам прошлого года было перевалено почти 52,3 тысячи TEU-контейнеров, что на 16 процентов больше, чем в 2021 году. Стабильный рост показателя перевалки контейнеров говорит о необходимости в среднесрочной и долгосрочной перспективе строительства большого контейнерного терминала, который увеличит пропускную способность со 100 до 500 тысяч TEU-контейнеров.