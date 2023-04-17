В Бакинском порту будет построен терминал сыпучих грузов

В ближайшее время в Бакинском порту планируется приступить к строительству терминала сыпучих грузов.

Об этом сказал в понедельник, отвечая на вопрос Trend, генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов, передает Day.Az.

По его словам, работы по привлечению инвесторов и проектные работы уже завершены.

Отметим, что по итогам 2022 года через Бакинский порт было перевалено свыше 6,3 миллиона тонн грузов, а это говорит о росте на 14 процентов по сравнению с показателем 2021 года. Кроме того, по итогам прошлого года было перевалено почти 52,3 тысячи TEU-контейнеров, что на 16 процентов больше, чем в 2021 году. Стабильный рост показателя перевалки контейнеров говорит о необходимости в среднесрочной и долгосрочной перспективе строительства большого контейнерного терминала, который увеличит пропускную способность со 100 до 500 тысяч TEU-контейнеров.