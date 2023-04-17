В рамках II фазы строительства Бакинского порта особое внимание будет уделено контейнерным перевозкам

Работы по проектированию второй фазы строительства Бакинского порта продолжаются.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник журналистам генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов.

По его словам, завершить эти работы планируется к концу 2023 года.

Зиядов отметил, что после подготовки проекта будет представлена модель, в соответствии с которой будет продолжено развитие Бакинского порта.

"Здесь речь идет о государственно-частном партнерстве, либо же о реализации второй фазы полностью за счет нашего государства", - сказал он.

Зиядов подчеркнул, что в рамках второй фазы особое внимание будет уделено контейнерным перевозкам.

"Как вы знаете, между Китаем и Европой переваливается огромное количество контейнеров, и Азербайджан в этом процессе играет роль хаба. На сегодня наш порт может переваливать до 100 тысяч контейнеров, а после реализации второй фазы этот показатель вырастет до 500 TEU в год. Напомню, что в прошлом году мы перевалили 62 тысячи контейнеров, что говорит о необходимости приступить к реализации второй фазы", - добавил он.

Отметим, что по итогам 2022 года через Бакинский порт было перевалено свыше 6,3 миллиона тонн грузов, а это говорит о росте на 14 процентов по сравнению с показателем 2021 года. Кроме того, по итогам прошлого года было перевалено почти 52,3 тысячи TEU-контейнеров, что на 16 процентов больше, чем в 2021 году. Стабильный рост показателя перевалки контейнеров говорит о необходимости в среднесрочной и долгосрочной перспективе строительства большого контейнерного терминала, который увеличит пропускную способность со 100 до 500 тысяч TEU-контейнеров.