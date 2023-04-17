Обнародованы доходы госбюджета Азербайджана за первый квартал 2023 года

В первом квартале 2023 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 8 миллиардов 290 миллионов манатов, а расходы - 6 миллиардов 566,9 миллиона манатов, образовался профицит государственного бюджета в размере 1 миллиарда 723,1 миллиона манатов, что на 343 миллиона манатов, или на 24,9 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве финансов Азербайджана.

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