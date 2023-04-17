https://news.day.az/economy/1556453.html В Баку изменились цены на жилье - Результаты мониторингов
В Баку изменились цены на жилье - Результаты мониторингов
В прошлом месяце на рынке жилья Баку наблюдался рост цен.
Об этом Day.Az сообщили в понедельник в Центре экономического и социального развития (CESD).
Мониторинги Центра показали, что в марте вырос спрос как на частные дома, так и на квартиры в зданиях.
По частным домам и земельным участкам рост цен составил 6,2 процента. Цены на квартиры в зданиях и на нежилые помещения выросли на 3,5 процента.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре