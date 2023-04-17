В Баку изменились цены на жилье

В прошлом месяце на рынке жилья Баку наблюдался рост цен.

Об этом Day.Az сообщили в понедельник в Центре экономического и социального развития (CESD).

Мониторинги Центра показали, что в марте вырос спрос как на частные дома, так и на квартиры в зданиях.

По частным домам и земельным участкам рост цен составил 6,2 процента. Цены на квартиры в зданиях и на нежилые помещения выросли на 3,5 процента.