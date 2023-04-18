Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть слабо растут после публикации макроэкономических данных в Китае. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют торги.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,13%, до 84,88 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 80,95 доллара.

Ранее во вторник в Китае опубликовали ряд макроэкономических данных. В частности, рост ВВП за первый квартал года составил 4,5% в годовом выражении после увеличения на 2,9% в предшествовавшем квартале, ожидался рост лишь на 4%. Кроме того, промышленное производство в стране в марте выросло в годовом выражении на 3,9%. Это продемонстрировало инвесторам твердое восстановление китайской экономики после политики "нулевого ковида".

Китай - один из основных импортеров нефти в мире, поэтому нефтяной рынок внимательно следит за такими данными.

Инвесторы также ожидают данных о динамике коммерческих запасов нефти в США за неделю по 14 апреля, которые минэнерго страны опубликует в среду. Согласно порталу DailyFX, аналитики ожидают, что количество запасов уменьшилось на 2,5 миллиона баррелей, после роста на 0,6 миллиона неделей ранее.