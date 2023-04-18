В Азербайджане ввоз этих фруктов освобождается от таможенной пошлины

С 1 января 2024 года тропические фрукты, импортируемые в Азербайджан, освобождаются от 15-процентной таможенной пошлины.

Как сообщает во вторник Day.Az, это нашло отражение в подписанном премьер-министром Али Асадовым изменении в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин".

Постановление будет действовать до 31 декабря 2030 года.