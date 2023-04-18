https://news.day.az/economy/1556616.html В Азербайджане ввоз этих фруктов освобождается от таможенной пошлины
В Азербайджане ввоз этих фруктов освобождается от таможенной пошлины
С 1 января 2024 года тропические фрукты, импортируемые в Азербайджан, освобождаются от 15-процентной таможенной пошлины.
Как сообщает во вторник Day.Az, это нашло отражение в подписанном премьер-министром Али Асадовым изменении в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин".
Постановление будет действовать до 31 декабря 2030 года.
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