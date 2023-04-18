https://news.day.az/economy/1556623.html Необходимо увеличить объем торговли между Израилем и Азербайджаном - глава МИД Израиля
Необходимо увеличить объем торговли между Израилем и Азербайджаном - глава МИД Израиля
Необходимо увеличить объем торговли между Израилем и Азербайджаном.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.
Он отметил, что стратегическая позиция Азербайджана повышает важность связей с Израилем, превращая их в большой потенциал.
"Сегодня я отправляюсь в важную поездку, чтобы углубить сотрудничество с нашими друзьями в Баку в сферах безопасности, экономики, инноваций и энергетики, и в частности для создания сильного и единого фронта борьбы против общих трудностей", - пишет Коэн.
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