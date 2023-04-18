В Азербайджане прошло очередное заседание Национального координационного совета по устойчивому развитию
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18 апреля под руководством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, председателя Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедова состоялось 14-е заседание Национального координационного совета по устойчивому развитию.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Кабинете министров Азербайджана.

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