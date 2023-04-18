Определяется ущерб, нанесенный непогодой фермерским хозяйствам в Азербайджане

В последние дни на территории республики во многих районах прошли сильные дожди, в некоторых местах выпал град. В результате непогоды фруктовым садам и посевным площадям в ряде районов был нанесен серьезный ущерб.

Как сообщили Day.Az во вторник в Фонде аграрного страхования Азербайджана, в связи с этим фермеры около 30 районов обращаются в Фонд по вопросу возмещения ущерба. Уже поступило более 200 заявок.

Было отмечено, что заявки фермеров и предпринимателей, застраховавших свои посевные площади и фермы, регистрируются и рассматриваются с участием независимых экспертов по аграрному страхованию. В настоящее время эксперты проводят осмотр сельхозплощадей, фиксируют и рассчитывают предварительный ущерб. После завершения этого процесса выплаты по страховым случаям будут производиться в соответствии с законодательством.

В фонде сказали, что ущерб понесли и другие фермеры, но из-за того, что они не пользуются услугами аграрного страхования, они не смогут получить компенсацию за ущерб. Во избежание подобных ситуаций рекомендуется своевременно страховать посевные площади при государственной поддержке и на выгодных условиях.

Отметим, что колл-центр 1651 Фонда аграрного страхования будет работать в обычном режиме и в дни праздника Рамазан, принимая заявки от фермеров.