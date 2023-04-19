Азербайджан и Израиль стремятся удвоить как торговый, так и туристический поток

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан и Израиль намерены удвоить как торговый, так и туристический поток, сказала в эксклюзивном интервью Trend в Баку заместитель гендиректора МИД Израиля, руководитель управления ведомства по Евразии и Западным Балканам Симона Гальперин, передает Day.Az.

Гальперин отметила, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетил Баку с самой большой делегацией, которая когда-либо сопровождала израильского министра во время визита в Азербайджан.

"Министра сопровождают 16 членов бизнес-делегации и представители 10 различных государственных ведомств и министерств. Основная цель визита - расширение экономического сотрудничества между Израилем и Азербайджаном. Мы собираемся подписать ряд соглашений о сотрудничестве, намерены развивать сотрудничество в различных областях: от здравоохранения до кибербезопасности, инноваций, окружающей среды, а также образования. Это действительно важный визит", - сказала она.

По словам Гальперин, безусловно, стороны собираются обсудить энергетический вопрос, потому что это очень важная сфера как для Азербайджана, так и для Израиля, который может поделиться своим опытом в переходе к возобновляемым источникам энергии.

Говоря об израильском бизнесе в Азербайджане, она отметила, что израильские компании очень активно работают в самых различных сферах: от энергетики до очень важных секторов в Карабахе, таких как управление водными ресурсами, сельское хозяйство.

Она также высоко оценила открытие посольства Азербайджана в Израиле.

"Мы очень рады, что спустя 30 лет с момента установления дипломатических отношений у нас есть посол Азербайджана в Израиле. Мы приветствуем открытие посольства Азербайджана в Израиле. После этого мы стремимся удвоить как торговый, так и туристический поток. По последним данным, число посетивших из Израиля Азербайджан составляет около 50 000 человек, и цель состоит в том, чтобы как минимум удвоить эту цифру, так как мы видим большой потенциал в этой сфере", - сказала Симона Гальперин.