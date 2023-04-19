Так строятся внутренние дороги в Лачине

Восстановление внутренних дорог в Лачине планируется завершить в ближайшее время.

Как сообщили в среду Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, эти дороги, длина которых составляет 59 километров, имеют две полосы движения шириной 3-3,5 метра, ширина дорожного полотна по проекту составляет 8-15 метров.

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