В Баку состоялось заседание Совместной комиссии Азербайджана и Израиля

В Баку состоялось 3-е заседание Совместной комиссии между правительством Азербайджана и правительством Государства Израиль.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе заседания Совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль мы рассмотрели вопросы повестки двустороннего экономического сотрудничества: стимулирование торговых отношений и инвестиций, направления сотрудничества в областях охраны окружающей среды, применения инновационных технологий, цифровой экономики", - говорится в публикации.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Израилем в январе - марте 2023 года составил 450,034 миллиона долларов.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января - марта 2023 года вырос на 7,91 процента, или 863,113 миллиона долларов по сравнению с январем-мартом 2022 года - с 10,908 миллиарда до 11,771 миллиарда долларов.