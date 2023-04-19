В Баку прошел азербайджано-израильский бизнес-форум

Состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Министр отметил, что на форуме была представлена информация об инвестиционном климате Азербайджана.

"Были проведены обсуждения по вопросам расширения связей и реализации новых возможностей сотрудничества между деловыми кругами двух стран", - говорится в публикации.