https://news.day.az/economy/1557074.html В Баку прошел азербайджано-израильский бизнес-форум - ФОТО
В Баку прошел азербайджано-израильский бизнес-форум - ФОТО
Состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.
Министр отметил, что на форуме была представлена информация об инвестиционном климате Азербайджана.
"Были проведены обсуждения по вопросам расширения связей и реализации новых возможностей сотрудничества между деловыми кругами двух стран", - говорится в публикации.
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