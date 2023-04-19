Доходы Азербайджана от транспортного коридора ТРАСЕКА выросли

В прошлом году доходы от перевозки грузов и пассажиров по азербайджанскому участку транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) составили 778 348,3 тыс. манатов, что в годовом сравнении больше на 35,6%.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, в 2021 году данный показатель составил 573 797,6 тыс. манатов.

Сообщается, что за отчетный период доходы от перевозки грузов по азербайджанскому участку ТРАСЕКА составили 734 912,5 тыс. манатов, а доходы от перевозки пассажиров - 43 435,8 тыс. манатов, что в годовом сравнении больше соответственно на 36,1% и 27,9%.