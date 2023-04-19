Между ПРООН и Азербайджаном обсуждены вопросы сотрудничества по реализации ИКТ-проектов

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил с исполняющим обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Азербайджане Нуно Кейросом сотрудничество по реализации ИКТ-проектов.

Как сказали в среду Day.Az в пресс-службе министерства, стороны обменялись мнениями по вопросам, вытекающим из "Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном на 2021-2025 годы".

Отметим, что Азербайджан плодотворно сотрудничает с различными специализированными структурами ООН. "Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы" между ООН и Азербайджаном определяет стратегические направления двусторонних отношений.