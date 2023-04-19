https://news.day.az/economy/1557154.html В Нахчыване начнут функционировать офисы "Друг МСБ" - ФОТО
В Нахчыване начнут функционировать офисы "Друг МСБ" - ФОТО
В Нахчыванской Автономной Республики начнут функционировать офисы "Друг МСБ".
Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в Twitter председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов.
В публикации говорится, что офисы "Друг МСБ" будут созданы в Джульфе, Шахбузе и Садараке.
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