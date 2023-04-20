Увеличится пропускная способность Среднего коридора

Казахстан работает над увеличением пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), более известного как Средний коридор, до 10 миллионов тонн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании под председательством главы государства.

По его словам, в соответствии с дорожными картами, подписанными с Азербайджаном, Турцией и Грузией, до 2025 года планируется увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 миллионов тонн.

Как отметил премьер-министр, ожидается, что в этом году по Среднему коридору будет перевезено до 2 миллионов тонн грузов.

Ранее заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев сказал, что развитие Среднего коридора положительно скажется на экономике Казахстана и Азербайджана, и Казахстан будет прилагать все усилия для развития этого маршрута.

Он отметил, что реализация этого транспортного маршрута придаст импульс товарообороту.

Отметим, что Средний коридор - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.