Официальный курс маната по отношению к иностранным валютам на 20 апреля

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 апреля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8634 маната соответственно, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг: