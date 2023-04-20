В турсекторе наблюдается оживление

В туристическом секторе наблюдается оживление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов на состоявшейся в Баку общественной дискуссии на тему "Туристический бизнес: текущая ситуация и перспективы".

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