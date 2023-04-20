Центробанк вводит ряд правил по работе с виртуальными активами

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов подписал постановление о "Правилах операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике".

Как передает Day.Az, согласно статьям 4.2.3 Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" и 22.0.17 Закона Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики", правление Центрального банка Азербайджан утвердило "Правила операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике".

Отметим, что "Правила совершения операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике", утвержденные частью 1 настоящего постановления, вступают в силу после принятия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность поставщиков услуг виртуальных активов в Азербайджане.

Кроме того, дано поручение юридическому отделу ЦБА обеспечить в 3-дневный срок передачу настоящего решения министерству юстиции Азербайджана для включения в государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики.