Азербайджан и Узбекистан активно развивают экономическое сотрудничество.

Об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, передает Day.Az.

В публикации говорится, что состоялась встреча с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым, на которой был обсужден инвестиционный потенциал стран.

"На нашей встрече с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым мы отметили активное развитие экономического сотрудничества между нашими странами на протяжении последних лет, а также обсудили продвижение инвестиций и потенциальных проектов", - говорится в публикации.

Напомним, что 23-24 февраля этого года в городе Ташкент прошел первый Узбекско-Азербайджанский межрегиональный форум, в рамках которого Азербайджан и Узбекистан подписали межправительственное соглашение об учреждении Совместного инвестиционного фонда на 500 миллионов долларов.