Генсек TRACECA о ее роли в области грузоперевозок

Инициативы постоянного секретариата (ПС) межправительственной комиссии (МПК) TRACECA, в частности по цифровизации транспортных документов, играют важную роль в обеспечении эффективности международных перевозок грузов и дальнейшем развитии мультимодальных перевозок в 13 странах-участницах TRACECA.

Об этом сказал генеральный секретарь постоянного секретариата МПК Асет Асавбаев в ходе 4-й сессии специального комитета по правовым вопросам и международному сотрудничеству в Швейцарии, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службе ПС МПК TRACECA,

Генсек проинформировал участников о текущей работе и статусе реализации инициатив ПС МПК.

"Также Асавбаев рассказал о проводимой работе по переходу на применение электронной накладной ЦИМ/СМГС согласно пункту 7 Повестки дня. Генеральный секретарь подчеркнул, что постоянный секретариат выражает свою готовность к сотрудничеству в области перехода на использование электронных транспортных документов", - сказали в пресс-службе.

В ходе визита состоялась также встреча Асета Асавбаева с генеральным секретарем специального комитета по правовым вопросам и международному сотрудничеству в Швейцарии Вольфгангом Кюппером.

"Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между двумя организациями в направлениях, представляющих взаимный интерес. Ключевой темой в рамках обмена мнениями стало обсуждение перспектив дальнейшего взаимодействия, вопросы устойчивого развития транспорта, в частности железнодорожного, а также возможности осуществления перевозок с использованием единого права на территории стран-участниц обеих структур", - добавили в пресс-службе.