В Азербайджане увеличилось производство стройматериалов
В Азербайджане в январе-марте 2023 года было произведено строительных материалов на сумму 216,2 миллиона манатов, что на 25,8 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике Азербайджана.
|
Виды продукции
|
Произведено в январе-марте 2023 г.
|
Изменения по сравнению с январем-мартом 2022 г. (в %)
|
Количество готовой продукции на складах на 01.04.2023
|
Цемент (тыс. тонн)
|
705,0
|
99,9
|
89,3
|
Строительный гипс (тыс. тонн)
|
15,5
|
2,5 раза
|
1,8
|
Цементный клинкер (тыс. тонн)
|
657,0
|
101,1
|
334,5
|
Известняк (тыс. тонн)
|
14,8
|
2,2 раза
|
2,3
|
Сборные бетонные строительные конструкции (тыс. куб. м)
|
5,9
|
60,8
|
3,4
|
Асфальт (тыс. тонн)
|
15,4
|
115,8
|
0,3
|
Строительный кирпич (тыс. куб. м)
|
131,9
|
70,1
|
1,2
|
Бетон (тыс. тонн)
|
829,2
|
134,6
|
-
|
Строительное стекло (тыс. кв. м)
|
2144,5
|
126,3
|
2123,7
Напомним, что в Азербайджане в 2022 году было произведено строительных материалов на сумму 1,085 миллиарда манатов, что на 12,5 процента превышает показатель 2021 года.
В свою очередь в 2021 году было произведено строительных материалов на сумму 871,8 миллиона манатов, что на 80,6 процента превысило показатель 2020 года.
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