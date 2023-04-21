Все почтовые сервисы госструктур Азербайджана будут интегрированы в единую систему
Интеграция всех почтовых сервисов государственных структур Азербайджана в "Централизованную электронную систему" планируется завершить до конца 2023 года.
Об этом сообщили Day.Az в Центре по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT) Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.
В структуре сказали, что служба электронной почты построена на платформе Zimbra.
"В настоящее время этот сервис обслуживает около 30 тысяч пользователей 250 государственных учреждений на более чем 500 доменных именах. Интеграция в эту сеть госучреждений, не использующих защищенную Централизованную электронную систему, будет завершена до конца текущего года", - сказали в CERT.
Отметим, что все кибератаки на правительственные системы Азербайджана постоянно отслеживаются Службой сспециальной связи и информационной безопасности, и своевременно принимаются необходимые меры для их предотвращения.
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