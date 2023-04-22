Азербайджанский газ пойдет в ещё две страны Европы

По Трансадриатическому газопроводу (TAP) с 2026 года будет транспортироваться дополнительно 1,2 миллиарда кубометров газа, из которых 1 миллиард пойдет в Италию, а 200 миллионов - в Албанию, передает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ.

Как сообщается, первая партия дополнительного объема будет доставлена с 2026 года по декабрь 2028 года, а вторая партия - с октября 2026 года по сентябрь 2033 года. Таким образом, первая модернизация инфраструктуры будет проведена к концу 2025 года.

"И из этих первых 1,2 миллиарда один миллиард будет направлен в Италию, а остальные 200 миллионов - в Албанию", - сообщают итальянские СМИ.

Мощность ТАР может вырасти до более чем 20 миллиардов кубометров в год без прокладки новых труб, только за счет увеличения мощности компримирования газа в Греции и Албании и минимальных вмешательств в Италии.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. По Трансадриатическому газопроводу (TAP), европейскому участку Южного газового коридора, с начала коммерческой эксплуатации было поставлено в общей сложности 22 миллиарда кубометров газа. В этом году Азербайджан планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.