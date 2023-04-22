Азербайджан возглавляет топ-3 по импорту реэкспортированных автомобилей из Грузии

Азербайджан занял первое место по импорту реэкспортированных автомобилей из Грузии в январе - марте 2023 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Согласно грузинской статистике, в указанный период Грузия реэкспортировала в Азербайджан 7 300 автомобилей на сумму 99,7 миллиона долларов. Следом идет Армения с реэкспортом автомобилей на сумму 87,3 миллиона долларов, а на третьем - Казахстан (87,2 миллиона долларов).

Отметим, что в январе - марте 2023 года Грузия реэкспортировала в зарубежные страны 22 400 автомобилей на сумму 412 миллионов долларов

Напомним, что в январе - октябре 2022 года среди зарубежных партнеров Грузии больше всего реэкспортированных автомобилей импортировал Азербайджан. Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан в указанный период составил 245,1 миллиона долларов, что на 18,6 процента превышает показатель января - октября 2021 года (206,6 миллиона долларов).