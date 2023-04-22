Вырос товарооборот Азербайджана со странами Европы

Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе-марте 2023 года превысил 5,743 миллиарда долларов, а его удельный вес в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 48,79 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).

Товарооборот Азербайджана со странами Европы:

Январь - март 2023 года Страна Экспорт (тыс, $) Удельный вес Импорт (тыс, $) Удельный вес Германия 259621,51 5,27% 201631,50 24,76% Австрия 152256,18 3,09% 17971,73 2,21% Бельгия 10787,92 0,22% 19658,54 2,41% Болгария 32170,36 0,65% 7133,99 0,88% Чехия 270788,59 5,49% 22878,28 2,81% Дания 7,70 0,00% 8247,90 1,01% Эстония 834,25 0,02% 1521,74 0,19% Финляндия 114,61 0,00% 6586,21 0,81% Франция 70041,83 1,42% 221918,49 27,25% Хорватия 13,16 0,00% 2290,95 0,28% Ирландия 93581,50 1,90% 6787,54 0,83% Испания 396501,55 8,04% 19268,48 2,37% Швеция 505,81 0,01% 14752,87 1,81% Италия 2863486,71 58,10% 109787,59 13,48% Кипр 4652,41 0,09% 78,67 0,01% Латвия 4673,89 0,09% 4990,15 0,61% Литва 398,50 0,01% 6415,96 0,79% Люксембург 5291,81 0,11% 967,74 0,12% Венгрия 333,92 0,01% 11373,75 1,40% Мальта 15980,04 0,32% 7,34 0,00% Нидерланды 9748,84 0,20% 31409,07 3,86% Польша 5035,92 0,10% 39739,76 4,88% Португалия 62903,38 1,28% 2890,90 0,35% Румыния 296925,20 6,02% 20430,98 2,51% Словакия 51,95 0,00% 18778,21 2,31% Словения 3355,59 0,07% 11822,84 1,45% Греция 368738,32 7,48% 5020,31 0,62% Всего 4928801,48 100% 814361,47 100%

В январе - марте 2023 года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос на 2,11 процента, или на 118,594 миллиона долларов в годовом исчислении.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января - марта 2023 года вырос на 7,91 процента, или 863,113 миллиона долларов по сравнению с январем-мартом 2022 года - с 10,908 миллиарда до 11,771 миллиарда долларов.

По данным ведомства, в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 7,741 миллиарда долларов, что на 239,598 миллиона долларов, или на три процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 65,77 процента против 73,17 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 1,102 миллиарда долларов, или 37,67 процента - с 2,927 миллиарда долларов до порядка 4,029 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 34,23 процента против 26,83 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 1,342 миллиарда долларов, или на 26,56 процента - до 3,711 миллиарда долларов против 5,053 миллиарда долларов в январе-марте 2022 года.