Предложения Азербайджана - самые перспективные для коридора Север-ЮГ

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Транспортные маршруты, проходящие через Азербайджан, на данный момент более привлекательны, чем когда-либо прежде, поскольку страна создает все условия для обеспечения безопасного транзита в кратчайшие сроки. Современная транспортная инфраструктура Азербайджана, как железнодорожная, так и автомобильная, а также морская, экономит деньги и время. Неудивительно, что объем транзита грузов через Азербайджан в 2022 году увеличился более чем на 75 процентов за год.

Однако Азербайджан не планирует останавливаться на достигнутом и принимает меры по дальнейшему увеличению своего транспортного потенциала, учитывая растущий спрос на альтернативные маршруты.

В настоящее время Международный транспортный коридор Север-Юг является наиболее актуальной темой глобальной повестки дня. Этот коридор проходит из России через Азербайджан и из Ирана в Индию. Это сочетание железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, направленное на оптимизацию торговли между начальной и конечной точками маршрута.

Коридор Север-Юг - это мультимодальный маршрут протяженностью 7200 километров. Этот альтернативный маршрут соединяет Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Западный и восточный маршруты коридора проходят через Иран: западный маршрут предусматривает перевозку через Иран автомобильным транспортом через контрольно-пропускной пункт Решт, а восточный - по железной дороге. Конечным пунктом назначения в Иране является порт Бандар-Аббас, из которого товары могут быть доставлены в Индию морским путем. Западный маршрут также проходит через Азербайджан, в то время как восточный - через Казахстан и Туркменистан. Кроме того, возможны прямые морские перевозки из России через Каспийское море в Иран.

Ожидается, что к 2030 году объем перевозок грузов по коридору Север-Юг увеличится почти вдвое - с нынешних 17 миллионов до 32 миллионов тонн в год.

Буквально вчера официальные лица из России, Казахстана и Туркменистана объявили, что между этими странами будет создано совместное предприятие, целью которого является создание единого логистического оператора на восточном маршруте коридора Север-Юг.

Восточный маршрут проходит через границу между Ираном и Туркменистаном - через контрольно-пропускные пункты Ак-Яйла или Сарахс. Таким образом, груз перемещается по железной дороге в Казахстан, а затем в Россию. Самый короткий участок этого маршрута пролегает через контрольно-пропускной пункт Ак-Яйла.

Контрольно-пропускной пункт Ак-Яйла, хотя и считается более коротким, все же его протяженность превышает 2 500 километров. Таким образом, маршрут оказывается менее привлекательным, учитывая, что конечной целью является сокращение затрат и транзитного времени.

Когда будет создано совместное предприятие между Россией, Казахстаном и Туркменистаном, это, безусловно, будет способствовать снижению транспортных расходов и ускорению передвижения по коридору. Однако для создания такой структуры, очевидно, потребуется много времени, поскольку все еще существуют бюрократические барьеры и волокита, которые будут сдерживать процесс.

В то же время западный маршрут протяженностью 1 450 километров является, пожалуй, наиболее широко используемым и хорошо развитым. Статистика тому подтверждение - с 1 января по 28 марта 2023 года объем транзита грузов по западному маршруту составил 2,15 миллиона тонн, что является ошеломительным ростом на 84,37 процента в годовом исчислении (1,16 миллиона тонн перевезено в 2022 году). Есть только одно препятствие, которое задерживает работу маршрута на полную мощность, - железнодорожная линия Решт-Астара протяженностью 164 километра. Однако ожидается, что соглашение между Ираном и Россией о строительстве этой линии будет подписано к 21 мая 2023 года. Таким образом, западный маршрут коридора Север-Юг заработает в полную мощь.

В нынешнем сложном, быстро меняющемся мире Азербайджан, находясь на перекрестке между Востоком и Западом, становится все более привлекательным направлением. С тех пор, помимо коридора Север-Юг, Азербайджан также увеличил пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута, хорошо известного как Средний коридор. По сути, Азербайджан предоставил ни с чем не сравнимые условия для самой быстрой, дешевой и удобной транспортировки грузов. Благодаря огромным усилиям, вложенным в модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры, страна сохранит свою ключевую транспортную роль, несмотря на любые региональные или глобальные геополитические потрясения.