Назван объем соцвыплат в этом году в Азербайджане

В первом квартале этого года Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплачены социальные пособия 426 тыс. человек, ежемесячные президентские пенсии - 368 тыс. человек.

Как сообщили Day.Az в субботу в министерстве, за этот период по социальным пособиям выплачено 244 млн манатов, что на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, по президентским пенсиям - 159 млн манатов, что больше на 21 процент.

За последние 3 месяца было назначено через электронную систему в проактивном порядке 34 тыс. пособий и пенсий, а с 2019 года, когда началось электронное назначение социальных выплат - 463 тыс. пособий и пенсий.