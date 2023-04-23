Ключевая ставка Европейского Центробанка приблизилась к «потолку»

В настоящее время дальнейший рост ключевой ставки Европейского Центробанка (ЕЦБ) может быть существенно ограничен, так как этот показатель уже приблизился к своему "потолку". На следующих заседаниях руководству валютного регулятора следует быть максимально осторожным, приводит слова члена Совета управляющих ЕЦБ Янниса Стурнараса агентство Bloomberg.

Как передает Day.Az, на решение регулятора по ключевой ставке будут влиять различные внешние и внутренние факторы. Среди последних - данные по инфляции, которая прекратила расти в еврозоне с октября прошлого года, когда показатель составлял около 10%. В дальнейшем темпы роста потребительских цен в регионе, с большой долей вероятности, продолжат снижаться, уточнил он.

"Директивные органы Европейского Центрального банка должны быть осторожны и избегать больших или малых шагов при принятии следующих решений по ставке. Любое решение будет основано на данных именно потому, что мы приблизились к потолку, к максимальному увеличению. В настоящее время уровень ключевой ставки находится близко к потолку - я не говорил, что мы его еще достигли, но мы приближаемся к нему", - заявил Стурнарас.