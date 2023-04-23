Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Италию

Италия закупила у Азербайджана по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) природный газ на сумму 465 421 790 евро в феврале 2023 года, сообщили Day.Az в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat.

По данным Eurostat, экспорт природного газа из Азербайджана в Италию в феврале составил 644,4 миллиона кубометров.

Всего с января по февраль 2023 года Италия импортировала 1,377 миллиарда кубометров азербайджанского газа на сумму 1,3 миллиарда евро.

Отметим, что за январь-февраль 2023 года в Азербайджане было добыто 8 миллиардов кубометров природного газа. С "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто 2,2 миллиарда кубометров газа, с "Шах Дениз" - 4,4 миллиарда кубометров, компанией SOCAR - 1,4 миллиарда кубометров. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года добыча газа выросла на 4 процента, то есть на 319 миллионов кубометров.

За отчетный период экспорт газа составил 4,3 миллиарда кубометров, что на 13 процентов больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. По Трансадриатическому газопроводу (TAP), европейскому участку Южного газового коридора, с начала коммерческой эксплуатации было поставлено в общей сложности 22 миллиарда кубометров газа. В этом году Азербайджан планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.