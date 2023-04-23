Первая партия казахстанской нефти отправлена по Баку-Тбилиси-Джейхан

22 апреля первая партия казахстанской нефти, транспортируемой по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), отправлена из турецкого порта Джейхан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в дочерней компании SOCAR - ООО "SOCAR Midstream Operations".

Было отмечено, что на танкер "Алатау" погружено 83,2 тысячи тонн (665 тысяч баррелей) нефти, добытой с месторождения "Тенгиз". В церемонии погрузки приняли участие делегации SOCAR, "КазМунайГаз", "Тенгизшевройл", "Казмортрансфлот" и их дочерних компаний.

Этот успех был достигнут в результате непрерывной подачи нефти из казахстанского порта Актау на терминал "Азертранс-Сангачал" с марта 2023 года и последующей транспортировки по БТД. Погрузка очередной партии казахстанской нефти на танкер в порту Джейхан запланирована на конец мая 2023 года.

Отметим, что транспортировка казахстанской нефти по БТД осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и компанией "КазМунайГаз", которое предусматривает транзит 1,5 млн тонн нефти ежегодно. Первая партия казахстанской нефти, добываемой с месторождения "Тенгиз", была доставлена из Актау на Сангачальский терминал танкером "Президент Гейдар Алиев" 23 марта текущего года.

В 2022 году SOCAR реализовала важные проекты по обновлению сети сборных трубопроводов в районе Сангачальского терминала и вокруг него для приема казахстанской нефти в трубопровод БТД. Эти проекты повысили уровень использования пропускной мощности БТД.

Отправка первой партии казахстанской нефти из порта Джейхан является важным достижением в укреплении партнерства между SOCAR и "КазМунайГаз". Это событие еще раз доказывает важность регионального энергетического сотрудничества, демонстрируя стратегическую роль трубопровода БТД как основного маршрута транспортировки каспийской нефти на мировые рынки.