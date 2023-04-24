IGB транспортировал значительные объемы природного газа

За первый квартал 2023 года по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) было транспортировано более 3 миллионов МВтч природного газа, сообщили Day.Az в компании ICGB, которая является оператором трубопровода.

В компании заявили, что с момента ввода в коммерческую эксплуатацию 1 октября 2022 года по трубопроводу было транспортировано более 8 миллионов МВтч.

"В настоящее время оператор системы передачи ICGB выполняет все обязательства в рамках долгосрочных контрактов по бронированию 1,57 миллиарда кубометров газа", - сказали в ICGB.

В компании отметили, что трубопровод в настоящее время обеспечивает более 1/3 внутреннего потребления природного газа в Болгарии и позволяет транспортировать его в ряд других стран региона, включая Румынию, Молдову и Украину.

"Все объекты IGB полностью введены в эксплуатацию с момента коммерческого запуска в четвертом квартале 2022 года. EPC-подрядчик все еще выполняет отделочные, вспомогательные работы, которые являются частью контракта, но не имеют прямого отношения к эксплуатационной готовности газотранспортной системы. ICGB отслеживает ход этих мероприятий и предоставит общедоступную информацию после их успешного завершения", - заявили в ICGB.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивает около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.